L'USG subit une terrible remontée et s'éloigne de la D1A

La soirée avait bien commencé ce samedi pour les Unionistes. Mais c'était sans compter sur un retour impressionnant de Roulers.

Tabekou avait ouvert la marque à la 24ème minute de jeu, inscrivant là son huitième but de la saison. Trois minutes plus tard, Nielsen, bien servi par Pocognoli, doublait la mise. Sigudarson faisait 3-0 et les Bruxellois rentraient au vestiaire en pensant que le match était plié, visiblement.

Roulers en avait décidé autrement et ils ont proposé une remontée qui fera très mal à l'USG. Roulers réduisait dans un premier temps l'écart sur pénalty (51'). Le 3-2 tombait à la 79ème et le cauchemar des Bruxellois continuait deux minutes plus tard. Score final : 3-3.

Comme si ce n'était pas suffisant, L'USG, complètement dépité, voit ses chances de monter en D1A presque s'envoler. En effet, ils sont dorénavant cinquièmes à quatre points du leader anversois alors qu'il ne reste plus que deux rencontres à disputer dans cette deuxième tranche.