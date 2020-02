Eupen a failli surprendre La Gantoise : "On pouvait prendre un point"

Eupen a failli tenir tête à La Gantoise ce vendredi soir au Kehrweg mais s'est finalement incliné en fin de rencontre (2-3).

Eupen était si proche de décrocher le nul contre La Gantoise ce vendredi soir. Mais les Pandas ont encaissé un but dans les dix dernières minutes par un ancien de la maison, Castro Montes. "On a le sentiment ce soir que l'on pouvait prendre un point contre Gand. On a joué un super match même si on a mal défendu au début. On contrôlait bien puis ce but à la fin qui nous fait perdre", confie Siebe Blondelle à l'issue de la rencontre.

Les spectateurs présents au Kehrweg ce vendredi soir ont vécu un match fou avec quatre buts en moins de vingt minutes. "Le coach avait demandé qu'on aille chercher les attaquants et on a essayé de jouer aussi. C'était positif après notre lourde défaite à Saint-Trond. Mathématiquement, le maintien n'est pas encore acquis mais il ne faut pas avoir peur. On joue beaucoup mieux qu'en début de saison, on peut constater l'énorme progression. La Gantoise a été en difficulté non ?!", a conclu le capitaine des Pandas.