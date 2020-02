Luciano D'Onofrio, membre du CA de la Pro League ?

Le directeur sportif de l'Antwerp depuis 2017 espère que son entrée dans le Conseil d'Administration de la Pro League sera validée cette semaine.

La réunion de ce lundi soir risque d'être longue, très longue. A l'ordre du jour ; le chaud sujet des droits tv , la possible introduction de la goal line technology ou d'un accessoire semblable mais moins coûtant, l'éventuelle sanction pour Bernd Storck qui s'en était pris à l'arbitrage, et enfin - mais non des moindres - le remplacement de l'ancien homme fort d'Ostende Patrick Orlans du CA de la Pro League.

Le favori pour lui succéder n'est autre que Luciano D'onofrio. L'ancien Vice-Président du Standard de Liège profitera de faire partie du K11 avec l'Antwerp pour revendiquer un rôle de décision à la Pro League. Le remplaçant d'Orlans doit, en effet, obligatoirement faire partie des 11 plus "petits" clubs. Le Great Old, malgré les revendications du club anversois, en fait toujours partie. Cela pourrait finalement bénéficier à D'Onofrio, dans ce cas-ci du moins.