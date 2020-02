Erling Haaland perfectionniste: "Pas tellement satisfait de ma prestation"

Erling Haaland continue d'épater l'Europe du foot, mais il estime qu'il pouvait faire mieux.

Devenu le tout premier jouer à marquer pour deux équipes différentes dans une campagne de Ligue des Champions, Erling Haaland a permis à Dortmund d'entrevoir la qualification pour les quarts de finale. Et il était évidemment très heureux au micro de VTM: "C'était un match difficile contre une équipe du top, mais nous avons montré que nous aussi, nous avons une bonne équipe."

Pourtant et malgré son doublé, le Norvégien estime qu'il pouvait faire mieux. "Je ne suis pas tellement satisfait de ma prestation. Je dois encore m'améliorer. J'ai marqué deux fois, c'est très bien, mais j'aurais pu encore marquer plus." Le jeune phénomène n'est pas encore rassasié et le PSG devra s'en méfier au match retour.