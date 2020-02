Les supporters d'Ostende ont pris conscience de l'importance des derniers matchs

Leur dernière défaite à domicile 0-3 contre Courtrai les a replacé dans cette délicate situation. Le Cercle de Bruges ayant gagné à Saint-Trond, seulement quatre points séparent désormais les deux équipes.

Les supporters sont conscients de l'importance des derniers matchs de la saison régulière. Le KVO vient d'annoncer que le stade serait rempli pour leur prochain match à domicile, samedi soir contre Zulte Waregem. Les Brugeois sont également déterminés à pousser leurs favoris dans ces moments délicats. Ils rempliront leur parcage, dans le même temps, à Mouscron. Ils seront, en effet, 1.225.

Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor KVO - Zulte Waregem ! 💚❤️💛

Let wel: heb je tickets of abonnementen die niet zullen worden gebruikt? Mail dan naar ticketing@kvo.be zodat we andere @KustboysKVO er een plezier mee kunnen doen.

👉 https://t.co/xao5jxgEOn pic.twitter.com/wUrpnvEMhJ