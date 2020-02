Un coup de mou pour l'Antwerp? "On ne peut pas dire ça"

Une défaite à Bruges, puis des partages contre Genk et Charleroi, l'Antwerp digère mal son calendrier difficile.

"Deux sur neuf, ce n'est évidemment pas terrible", admet Ivo Rodrigues. "Mais nous devons penser à la suite et prendre le plus de points possibles avant les playoffs 1", ajoute le Portugais, qui estime que ce petit coup de moins bien est compréhensible. "Nous ne sommes pas des machines et nous avons enchaîné pas mal de rencontres en peu de temps", note-t-il.

Sinan Bolat acquiesce: "Nous avons engrangé de mmoins bons résultats ces dernières semaines, mais il s'agissait aussi de rencontres contre des équipes du top. On ne peut pas parler d'un creux. On continue à se créer des occasions." Et c'est un autre gros match qui attend l'Antwerp, dimanche, à Sclessin.