"Un peu de déception" pour les Gantois

Incapable de trouver l'ouverture à Rome, les Gantois sont dans une situation défavorable avant l'aller.

Et pourtant, Vadis Odjidja était satisfait de la prestation livrée sur la pelouse du Stadio Olimpico. "Je suis très fier de ce qu'a fait l'équipe", confirme le capitaine gantoise au micro de la RTBF. "Mais il y a un arrière-goût de déception aussi", ajoute-t-il.

"Je pense qu'on aurait mérité un but, mais pour le même prix, ils peuvent aussi mettre le deuxième." Et les Gantois restent en course pour la qualification. "Il y aura un coup à jouer la semaine prochaine", conclut Vadis.