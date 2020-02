Wayne Rooney entre encore un peu plus dans la légende

S'il prend part à la rencontre de ce vendredi soir, le mythique attaquant disputera sa 500ème rencontre dans les championnats anglais.

Les premiers pas de Wayne Rooney dans le football professionnel anglais ont eu lieu en août 2002. Le natif de Liverpool portait la vareuse des Toffees pour affronter les Spurs ce soir-là. Et... il avait directement été décisif en offrant une passe décisive à Mark Pembridge. Il devenait ainsi l'un des plus jeunes joueurs à l'assist en Premier League (Rooney n'avait que 16 ans).

Après des saisons légendaires avec Manchester United qui resteront dans l'Histoire du club et du sport de manière générale, Rooney était revenu à Everton en 2017. Cela n'avait pas manqué de créer une polémique sur son relatif amour pour le blason mancunien. Après une expérience en MLS, Wayne Rooney pourrait donc prendre part à sa 500ème rencontre en Angleterre ce vendredi.

500 - Should Wayne Rooney play in Derby County's Championship meeting with Fulham tonight, it'll be his 500th appearance in English League football. Thread. (1/13) pic.twitter.com/hb3L58g7uv