Le président de Lyon estime que l'un de ses joueurs peut dépasser Kylian Mbappé !

Le jeune prodige fait beaucoup parler de lui depuis sa grosse prestation contre le FC Nantes en Coupe de France (4-3) le 18 janvier dernier.

Rayan Cherki fait partie des révélations de ce début d’année 2020. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais âgé de 16 ans (12 apparitions et 3 buts toutes compétitions cette saison) impressionne beaucoup d'observateurs, mais aussi son président.

Jean-Michel Aulas, se montre persuadé que sa pépite peut faire encore mieux qu’un autre phénomène de précocité, un certain Kylian Mbappé (21 ans, 29 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison). "Il a peut-être encore plus de technique. Il est plus précoce", a souligné l'homme fort de l'OL auprès de Tuttosport en considérant donc que son protégé peut "devenir plus fort" que le champion du monde 2018. Comment y parvenir selon lui ? "S’il reste à Lyon encore plusieurs années", a-t-il conclu.