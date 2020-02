Le Cercle à deux doigts d'un sauvetage miraculeux: "Saisir cette énorme opportunité à Mouscron"

Dans le fond du trou, le Cercle de Bruges s'est complètement relancé en deux semaines et entrevoit désormais le maintien. Même s'il reste un grand pas à franchir.

Bernd Storck a fait ses calculs avant le déplacement à Mouscron. "Si nous gagnons et que Waasland-Beveren est battu, nous serons en 15e position, c’est une énorme possibilité pour nous et nous devons la saisir." Un tel scénario mettrait en effet les deux équipes à 20 unités, mais le Cercle passerait devant son rival à la faveur du nombre de victoires.

Et c’est maintenant que les Brugeois doivent saisir l’occasion. "Mouscron est une excellente équipe avec des joueurs intelligents et j’ai vu le très bon match qu’ils ont fait à Zulte Waregem. Mais la semaine prochaine, ce sera La Gantoise et ça, c’est encore un autre niveau."

Hasard du calendrier, c’est donc au Canonnier, à l’endroit même où il s’est fait un nom sur la scène du football belge, que Bernd Storck jouera une grande partie de sa saison avec le Cercle. Ca promet une belle empoignade...