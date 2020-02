Un Michel Preud'homme aux anges n'oublie pas l'Europe : "C'est de bon augure pour la suite"

Le Standard de Liège a validé son ticket pour les playoffs 1 ce samedi en prenant la mesure de l'Antwerp (1-0) lors de la 27e journée de championnat.

Michel Preud’homme était satisfait du résultat au coup de sifflet final. "Un test réussi, car c’était un match difficile. Nous venons d’enchaîner trois rencontres compliquées et nous affichons un bilan de 7 points sur 9, c’est de bon augure pour la suite", souligne le coach des Rouches. "Le premier objectif était de faire partier des playoffs 1, c'est chose faite. Désormais, notre but est d'engranger le plus de points possibles. Il y a aussi l’Europe en jeu et quand on voit le peu d’écart, tous les points sont importants", a précisé MPH avant de revenir sur la belle prestation de ses joueurs.

"L’abnégation que mes joueurs ont démontrée en deuxième mi-temps, c'est important à mes yeux. Cimirot a été étincelant, Oulare a tout donné et le nouveau Mehdi Carcela a fait des choses qu’il n’avait jamais effectuées par le passé. Si Oulare est en forme, Roberto Martinez va d'office venir le visionner. C'est un attaquant de haut niveau qui ressemble à Romelu Lukaku. Nous avons beaucoup travaillé avec lui et nous espérons qu'il ne se blessera plus", a souligné le coach du matricule 16 à propos de l'unique buteur de la partie.