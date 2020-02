🎥 Ridicule: exclu pour provocation avec l'équipe B du Real, il sera suspendu pour le Clasico!

Ce n'était décidément pas le week-end du Réal Madrid!

En plus de la défaite à Levante, du fauteuil de leader cédé au grand rival et de la blessure d’Eden Hazard, Zinedine Zidane a enregistré une autre mauvaise nouvelle, dimanche soir. La suspension de Rodrygo, qui manquera le Clasico crucial de dimanche prochain. D’autant plus ridicule que c’est avec la Castille, l’équipe B du Réal, que le Brésilien a été exclu.

Jauni, puis auteur d’un très joli but, Rodry a répondu aux provocations du gardien de San Sebastian. Une erreur de jeunesse qui coûte cher: l’arbitre lui a adressé un second carton jaune. Une exclusion évitable qui risque de ne pas du tout amuser Zinedine Zidane...