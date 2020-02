Entre le VAR et Charleroi, ce n'est pas l'amour fou : ça manque de cohérence

Comme à l'Antwerp la semaine dernière, il aura beaucoup été question d'arbitrage et de vidéo, dimanche après-midi, au Jan Breydel.

Karim Belhocine est d’ailleurs apparu particulièrement nerveux sur le bord du terrain, dimanche, à Bruges. Le coach carolo a même reçu un carton jaune. Et il a tenu à s’excuser pour son comportement. "Au-delà du fait de jeu, c’est la manière de parler à mes joueurs qui m’a un peu énervé. Mais c’était une erreur de ma part et je méritais le carton jaune et je tiens à m’en excuser."

Toujours est-il qu’une fois de plus l’arbitrage a fait parler de lui. "Ça fait quelques semaines que les décisions ne nous sont pas favorables, mais c’est comme ça, on doit se concentrer sur notre jeu et oublier ça", notait, un peu dépité, Dorian Dessoleil.

Je ne sais pas quoi dire...

Deux phases ont particulièrement retenu l’attention des Zèbres: la faute sur Dorian Dessoleil juste avant le but de Bruges et une éventuelle faute sur Mamadou Fall, en seconde période, dans la surface. Pas du genre à polémiquer, Karim Belhocine n’a pas souhaité en rajouter en conférence de presse. "Je sais que sur le but de Bruges il y a faute, mais sur Mamadou, c'est plus difficile à dire. Et je ne vais pas commencer à dire s'il y avait penalty ou pas", insiste-t-il.

"Mais je ne comprends pas", ajoute-t-il. "Une fois ils vont voir les images, une fois ils n’y vont pas. Une fois c’est clair, une fois ça ne l’est pas. La semaine dernière, on siffle penalty contre nous, le VAR envoie l’arbitre revoir les images, il le donne. Et puis, il y a une commission qui dit qu’il n’y avait pas penalty. Je ne sais pas quoi dire..." Un scepticisme que Karim Belhocine n’est probablement pas le seul à partager...