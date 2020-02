La presse espagnole encense Jonathan David : "Le prochain Haaland joue à La Gantoise"

On parle beaucoup de lui actuellement, Jonathan David affole la JPL et marque cette saison de son talent et de son jeune âge.

Une saison qui risque bien d'être sa dernière en Belgique. Le Canadien est courtisé partout en Europe et les Buffalos auront bien du mal à le garder une saison de plus. Et désormais en haut du classement des buteurs, l'intérêt ne devrait que grandir. A ce propos, le journal espagnol AS s'est montré très enthousiaste dans un article au sujet du jeune attaquant, déclarant que : "Le prochain Haaland joue à La Gantoise. L'attaquant de 20 ans a le même âge qu'Haaland et des statistiques aussi impressionnantes", peut-on notamment lire dans un article très flatteur. Avant d'en dire plus sur certains prétendants : "Selon nos sources, les clubs les plus intéressés seraient ceux de Bundesliga, mais l'Ajax suivrait également le jeune de très près."