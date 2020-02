Solskjaer sous le charme d'un Brugeois : "Il me fait penser à Sadio Mané"

Ce jeudi soir, Manchester United accueille le Club de Bruges en seizième de finale retour de l'Europa League. Au match aller, les Brugeois avaient partagé l'enjeu au Jan Breydelstadion.

Ole Gunnar Solskjaer était souriant en conférence de presse d'avant-match. Le coach des Red Devils peut compter sur la quasi totalité de ses joueurs, sauf Paul Pogba et Marcus Rashford, blessés. Plusieurs joueurs mancuniens pourraient faire leur retour en Europa League. Scott McTominay, qui n'avait pas joué depuis près de deux mois et qui n'avait pas joué au match aller à Bruges, était rentré au jeu lors de la victoire contre Watford ce week-end (3-0). Mason Greenwood avait aussi manqué le match aller, mais pour cause de maladie.

Du côté de Bruges, Krépin Diatta sera de la partie cette fois. Un joueur que connaît bien Solskjaer. "ll était en fait en test à Molde, juste avant que j'y sois", a déclaré le Norvégien. "Mais quelqu'un l'a laissé partir à Sarsborg. Je me demande toujours pourquoi", a lâché le technicien des Red Devils qui a beaucoup d'estime pour l'international sénégalais.

"Il a ce que j'appelle le facteur X. Quand il est au contact du ballon, quelque chose se passe. J'aime le voir jouer. Nos défenseurs auront beaucoup de travail avec lui. Et je pense à Luke (Shaw) en premier lieu", a déclaré Solskjaer tout en pointant son back gauche assis à côté de lui lors de la conférence de presse. "Il a certainement des qualités similaires à Sadio Mané. Il est rapide, imprévisible et a un bon équilibre corporel. Il peut certainement devenir aussi bon que lui", a conclu le coach mancunien.