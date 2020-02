Cristiano Ronaldo et les coups-francs, une histoire d'amour terminée ?

Pendant longtemps, Cristiano Ronaldo a été considéré comme l'un des meilleurs tireurs de coups-francs du monde. Mais ce statut semble appartenir au passé ...

Le jeu de Cristiano Ronaldo a évolué avec le temps : plus tranchant, plus pragmatique, le Portugais a laissé selon ses détracteurs une partie de la fantaisie de ses débuts en chemin, devenant une véritable machine à marquer plutôt que le dribbleur fou qui enchantait Manchester United et le Sporting Portugal à ses débuts.

Pas une critique récente

Et si les coups-francs ont longtemps été sa marque de fabrique, avec cette fameuse "pose" prise avant de les donner, voilà également un élément qui semble faire partie du passé. Le dernier coup-franc direct inscrit par CR7 en club date du 16 décembre 2017, sous le maillot du Real Madrid. Régulièrement, dans sa carrière, le Portugais a connu des passages à vide : en grandes compétitions avec la sélection, il aura dû attendre l'Euro 2016 (durant lequel son acharnement à les tirer, souvent très mal, a pu agacer) pour en inscrire un - dévié - face à la Hongrie en 8es.

En Serie A, Ronaldo n'a toujours pas trouvé la faille. Quasi-littéralement, puisque l'énorme majorité de ses tentatives s'échoue dans le mur : 24 de ses 38 tentatives pour la Juve toutes compétitions confondues ont été repoussées par celui-ci. Camillo Ciano détenait jusqu'ici le record italien du nombre de tentatives sans mettre un coup-franc au fond (21), record depuis lors explosé par CR7.

Et en Ligue des Champions, jardin du Portugais ? Pas mieux : sur ses 25 derniers essais, aucun n'est rentré. Un comble quand on sait que Miralem Pjanic est un véritable orfèvre en la matière ...