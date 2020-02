Arsenal prend la porte, voici les 15 qualifiés pour les huitièmes de l'Europa League!

Surprise dans le dernier huitième de finale qui s'est terminé jeudi soir.

Arsenal n'ira pas plus loin en Europa League. Les Gunners avaient pourtant remporté leur seizième de finale aller à l'Olympiakos, ils ont été poussés aux prolongations par les Grecs et le but de Youssef El-Arabi Cisse, à la 119e minute de jeu, permet à l'Olympiakos de poursuivre l'aventure.

Un seizième de finale retour doit encore être joué: le duel entre Francfort et Salzbourg, reporté en raison de la météo en Autriche. Il aura lieu vendredi à 18h. Quelques heures après le tirage au sort, également prévu ce vendredi (à 13h).

Et s'il n'y a plus de club belge, ce tirage intéressera quelques joueurs noir-jaune-rouge toujours en course compétition. Romelu Lukaku avec l'Inter, Leander Dendoncker avec Wolverhampton et Koen Casteels avec Wolfsburg. Et parmi les gros morceaux, on ajoutera les noms de Seville et Manchester United.