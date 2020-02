La finale de D1B est enfin connue !

La 28e et dernière journée de Proximus League a permis de connaître tous les verdicts sans devoir attendre le résultat du match Virton-Beerschot à rejouer.

Ce vendredi soir, le Beerschot s’est imposé à Lokeren alors que dans le même temps, Westerlo a prerdu ses chances de remporter la deuxième tranche à l’Union Saint-Gilloise.

En s'imposant à Lokeren (0-2) grâce à des buts de Frans (19e) et Noubissi (52e), le Beerschot est assuré de remporter la deuxième tranche et d'ainsi disputer la finale de Proximus League face à OHL. Puisque Westerlo a perdu 3-1 à l’Union, le match à rejouer entre Virton et le Beerschot n’aura aucune influence. Les Unionistes l'ont emporté via des burts de Teuma (21e), Sigurdarson (72e) et Fixelles (89e) tandis que Gboho avait sauvé l'honneur des Campinois (81e).

En partageant 0-0 contre Roulers, Lommel a évité la 7e place qui l’aurait obligé à jouer les play-downs. Virton a battu OHL 4-1 dans un match sans réel enjeu si ce n’est celui de la 2e place au classement final de la saison régulière.

Le Beerschot remporte la seconde tranche avec 26 points contre 23 du côté de Westerlo et 22 à l’Union. Roulers 7e et Lokeren 8e s'affronteront pour éviter la descente en D1 Amateurs au meilleur des cinq matchs. Roulers jouera le premier match à domicile et possède 3 points d’avance.

Au classement final, Westerlo termine premier avec 49 points, devant Virton (47), OHL (46), l’Union (45), le Beerschot (43), Lommel (27), Roulers (26) et Lokeren (20).