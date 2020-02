Les Red Devils tiennent-ils déjà leur future légende ?

Si l'on en croit une légende, elle déjà bien reconnue à Old Trafford, cela ne fait aucun doute !

En effet, selon Paul Scholes, Bruno Fernandes va rapidement entrer dans la légende mancunienne. L'ancien milieu de terrain n'a pas hésité à comparer le nouveau venu portugais à... Eric Cantona et Wayne Rooney. Rien qu'eux !

Et celui qui a joué près de 20 ans pour plus de 700 matchs avec la vareuse des Red Devils de se justifier, pour Talk Sport : "Il est si fort que je me demande où serait United actuellement, si Fernandes était arrivé au début de saison. Sa créativité, sa vision du jeu,... il est sensationnel, c'est un énorme talent ! Il peut être adoré par les supporters, comme l'étaient Cantona et Rooney". Une chose est certaine ; le milieu de terrain de 25 ans a fait mal aux Brugeois ce jeudi soir...