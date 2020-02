Samuel Bastien a toujours le titre dans un coin de la tête : "On est en mode Play-Offs 1"

Samuel Bastien a véritablement explosé cette saison. Sa complicité avec Cimirot en fait un des meilleurs entrejeux de Belgique.

Dans un long entretien avec la RTBF, le jeune namurois évoque de nombreux sujets. Avant tout, il insiste sur l'importance du collectif : "Je n’aime pas parler de ‘patron’, moi je suis un joueur d’un collectif. Je n’aime pas trop me mettre en avant : dans les interviews, je ne parle jamais de moi, je renvoie tout à l’équipe".

Et c'est précisémment la mentalité que veut inculquer Michel Preud'homme à son groupe. Même les plus doués doivent travailler dur : "C'est comme pour Carcela : Mehdi a parfois ses absences, il a l'air de tout prendre à la légère mais je peux vous dire qu'avec Preud'homme, il a compris qu'il fallait courir et défendre, et on revoit actuellement le meilleur Mehdi".

Samuel Bastien est optimiste et sait qu'avec son club de coeur (il avoue s'être fait chambrer lors de son passage à Anderlecht), tout est possible : "Le Standard champion ? Et pourquoi pas ? En football, tout est possible, surtout avec cette formule des play-offs. Au vestiaire, on n’en parle pas trop… mais je l’avoue, c’est dans un coin de notre tête (...) On l’a montré contre Bruges, à Genk et contre l’Antwerp, on se met déjà en mode Play-Offs 1". Les Rouches tenteront de confirmer ce bon état d'esprit et cette excellente forme ce dimanche à Charleroi.