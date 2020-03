Vlap trouve son rythme : "Il a fait de gros progrès"

Michel Vlap est un paradoxe : toujours brouillon dans le jeu, il est devenu l'Anderlechtois le plus efficace. Frank Vercauteren analysait l'évolution du Néerlandais.

Michel Vlap a inscrit ses 7e et 8e buts ce samedi contre Waasland-Beveren, nourrissant ce paradoxe : le Néerlandais reste franchement moyen dans le jeu, mais aucun Anderlechtois n'est aussi efficace devant le but. "Ce qui est important est ce qu'il apporte. Les qualités de Michel, actuellement, sont supérieures à ses manquements et ses points à améliorer", estime Vercauteren.

Vlap, longtemps critiqué, trouve donc son rythme. "Il a eu besoin d'un temps d'adaptation et a connu quelques difficultés. Mais aujourd'hui, il marque facilement et il a également un bel esprit d'équipe, comme le montre le penalty offert à Amuzu", se réjouit le coach du RSCA.