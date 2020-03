Michel Vlap perd un but et offre une première réalisation à une recrue hivernale

Michel Vlap n'a finalement inscrit qu'un seul but ce week-end.

Michel Vlap n'est (déjà) plus l'unique meilleur buteur du RSC Anderlecht. Samedi, le Néerlandais croyait avoir dépassé les sept réalisations de Nacer Chadli, il a finalement simplement égalé le Diable Rouge.

Comme l'explique la Dernière Heure, le premier but de Michel Vlap à Waasland-Beveren a, en effet, été réattribué à Dejan Joveljic qui avait touché le ballon sur la tentative du numéro dix du Sporting et qui s'offre là son premier but en Mauve et Blanc. Michel Vlap ajoute donc un troisième assist à son compteur bruxellois.