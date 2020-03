Le record établi par Theo Bongonda déjà battu lors du prochain mercato?

Le Essevée s'apprête à lever l'option d'achat, en vue de réaliser une grosse plus-value?

Les médias turcs sont formels: Zulte Waregem a fait savoir que l'option d'achat pour Cyle Larin allait être levée dans les prochaines semaines. L'option d'achat pour le joueur canadien, prêté depuis le début de la saison par le Besiktas, est estimée à 2,5 millions d'euros.

Et Zulte Waregem pourrait rapidement laisser partir son attaquant. Auteur de neuf buts et onze assists depuis le début de la saison, l'ancien attaquant d'Orlando City a déjà séduit l'Angleterre. Leeds United, mais aussi plusieurs formations de Premier League seraient sur les rangs et pourraient débourser jusqu'à... 10 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Si ça se confirme, le record de Theo Bongonda, transfert sortant le plus cher de l'histoire du club (7 millions d'euros) sera rapidement battu...