Le Great Old veut marquer son histoire dès cette saison !

Depuis son retour en D1A, l'Antwerp ne fait que monter en puissance. Collectivement, les Anversois ont déjà pulvérisé certains de leurs records, avant même le début des Play-Offs. Il faut dire que Paul Gheysens et Lucien D'Onofrio se sont donnés les moyens nécessaires pour que cela se produise.

La meilleure des trois dernières saisons

Tout d’abord, les Anversois ont déjà arraché autant de victoires que la saison dernière (14). Lors de ses deux dernières saisons en D1A, la bande à Bölöni avait perdu 9 rencontres. Record d’ores et déjà battu, étant donné que le coach roumain peut se vanter d’en avoir perdu que 6 cette saison.

Forcément, il en découle que le Matricule 1 est actuellement à sa meilleure position au classement (4ème, à une petite unité du podium). En battant Ostende devant son public, le Great Old a dépassé le nombre de points qu’il avait enregistré lors de la dernière saison régulière (49). Alors qu’il lui reste deux rencontres à disputer – relativement abordables qui plus est (à Courtrai et contre Mouscron, qui n’ont tous les deux plus rien à gagner) - l’Antwerp a déjà pris 50 points cette saison.

Des performances collectives permises par des individualités talentueuses et en pleine forme

A l’image de Dieumerci Mbokani. Après un passage à vide de dix rencontres sans inscrire le moindre but de plein jeu, l’attaquant a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier. Conscient du retard accumulé, Mbokani a inscrit un hat-trick contre Ostende et revient ainsi à hauteur de Jonathan David au classement du Taureau d’Or.

Mbokani pour rappeler les plus grands buteurs ?

Et Het Laatste Nieuws de signaler que cet objectif personnel pourrait également devenir historique pour l’Antwerp. Le dernier anversois à avoir terminé en tête au classement des meilleurs buteurs n’est autre que Francis Severeyns. « Cisse » avait inscrit 24 buts lors de l’exercice 1987/1988. Avec ses 18 buts en championnat, Mbokani aura également fort à faire pour dépasser l’Autrichien Alfred Riedl. Ce dernier avait inscrit 28 perles en 38 matchs en 1974/1975. Autre point commun : les deux attaquants ont tous les deux porté la vareuse du Standard et de l’Antwerp.

Toujours présent sur deux fronts

Sinan Bolat aura, lui aussi, à cœur de battre sa performance des précédentes saisons. Avec 32 buts encaissés, il ne pourra plus se retourner qu’à une seule reprise lors des deux dernières rencontres, s’il veut faire mieux que l’année dernière.

De là à parler de cinquième titre, les Anversois en sont encore loin. A défaut, ils peuvent tout de même encore rêver d’une troisième Coupe de Belgique.