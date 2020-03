Une ancienne gloire de Manchester United et de l'Argentine bientôt entraineur en Europe ?

L'ancien défenseur international a connu une grosse carrière de joueur, passé par les plus grands clubs et couronnée d'un succès plus qu'honorable.

Champion d'Angleterre, d'Espagne ou encore vainqueur de la Coupe de France, Gabriel Heinze est passé par Manchester United, le Real Madrid, l'AS Rome, le PSG ou encore Marseille. En sélection, ses sept ans et plus de 70 sélections auront été marquées par deux finales de Copa América et une de Coupe des Confédérations perdues. "Gabi" Heinze débutait ensuite une carrière d'entraineur en Argentine, dont à Vélez Sarsfield. Et ce dernier a annoncé dans la presse locale qu'il quittait Vélez au terme du championnat, lundi prochain. La raison ? Sa relation compliquée avec son président qui s’est récemment dégradée, notamment suite à des transferts effectués sans son accord. Déjà cité au Betis, au FC Séville, à Amiens ou encore du côté de Marseille (avant l'arrivée d'André Villas-Boas), Heinze pourrait faire son retour en Europe cet été, où il conserve une belle cote de popularité dans ses anciens clubs notamment. Ainsi, à l'approche de la fin de saison, plusieurs formations pourraient se positionner et tenter le pari Heinze en offrant sa chance à un jeune entraineur, décrit comme un disciple de Bielsa, qui n'hésite pas à lancer les jeunes, parfois au détriment de cadres. Un coach qui transmet également la discipline et la grinta propre au défenseur qu'il était.