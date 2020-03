Confiance totale en Franky Dury à Zulte Waregem

Francky Dury peut compter sur le soutien de sa direction, qui l'a encore rappelé à l'issue d'un week-end compliqué pour le Essevée.

Après la claque reçue à Anderlecht, samedi soir, Zulte Waregem a décidé d'apporter son soutien à son coach dans un communiqué. "Nous avons opté pour la stabilité et ça nous a conduits à de très bons résultats", insiste le club.

"Au cours des sept premières saisons, nous avons atteint trois fois les Playoffs 1, disputé deux finales de Coupe avec un trophée à la clé et quand nous étions en danger, nous ne l'avons pas licencié et il nous a maintenus en D1A..." Preuve que la stabilité paye et c'est sans doute ce qui fait la force du Essevée ces dernières années.