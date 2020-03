Igor De Camargo: "On aurait pu écarter Anderlecht, mais on peut toujours placer la cerise sur le gâteau"

Dans son antre, le Kavé a laissé filer une très belle occasion samedi dernier, mais les espoirs de playoffs 1 sont toujours intacts pour les Malinois.

Invité du Grand Débrief de la Dernière Heure et de Proximus, Igor De Camargo a évidemment évoqué la course au top 6 et les points gaspillés par Malines, samedi, contre Eupen. "On a laissé passer une chance, on avait la possibilité d'écarter Anderlecht et on n'a pas su le faire", regrette l'attaquant du Kavé.

Mettre la cerise sur le gâteau, dimanche, à Genk.

Mais Malines a toujours son sort entre les mains. Igor De Camargo insiste: "Ce n'est pas fini, on a montré depuis le début de la saison qu'on avait les qualités et le potentiel pour y arriver, ce n'était pas notre objectif au début de la saison, mais on est encore là et on doit en profiter."

"Je serai déçu si on n'est pas en playoffs 1, parce que ça voudra dire qu'on n'a pas gagné le match à Genk, et quand je monte sur un terrain, c'est pour gagner", sourit-il. "Mais par rapport à la saison qu'on réalise, les playoffs 1, ce serait la cerise sur le gâteau et j'espère qu'on pourra la mettre dimanche, à Genk."