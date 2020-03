De nouvelles surprises en Ligue des Champions?

Après les qualifications de l'Atalanta et de Leipzig, on pourrait assister à deux autres surprises en C1. Si des qualifications de Dortmund et l'Atletico n'auraient rien d'étonnant dans l'absolu, voir le PSG et Liverpool prendre la porte aussi vite, serait, en revanche, plus inattendu.

Le champion en titre en danger

Rien ne laissait présager une telle baisse de régime du côté de Liverpool. Avant le match aller, il y a trois semaines, les Reds marchaient sur l'eau et étaient toujours invaincus en championnat comme sur la scène européenne.

Mais la défaite au Wanda Metropolitano a fait surgir les premiers doutes dans les esprits des protégés de Jurgen Klopp. Et deux autres revers, à Watford en Premier League, puis à Chelsea en FA Cup, sont venus conforter cette tendance. Insubmersible et invincible pendant sept mois, Liverpool a montré un visage plus friable depuis ce match aller.

Et ça n'aura certainement pas échappé à Diego Simeone. L'avance creusée par les Colchoneros à l'aller n'est pas énorme et l'Atletico souffle le chaud et le froid cette saison. Les Madrilènes n'ont d'ailleurs gagné qu'un de leurs de trois matchs en Liga. Mais Diego Simeone sait insuffler son fighting spirit à ses hommes et l'Atletico, à qui on ne doit certainement pas apprendre à gérer un résultat, vendra chèrement sa peau à Anfield Road.

Pour passer l'obstacle, les champions en titre devront assurément se montrer beaucoup plus incisifs qu'à l'aller où ils n'avaient pas su se ménager le moindre tir cadré. "Mais ils doivent encore venir chez nous et ce sera une autre histoire", affirmaient en coeur, les Reds, le 18 février. C'est ce qu'on attend de voir...

Le PSG dos au mur

L'autre huitième de finale retour de la soirée ne manquera pas de piment non plus. Même sans spectateurs, ce duel retour entre le PSG et le Borussia Dortmund est alléchant. Parce que les Allemands, outsiders de cette double confrontation, ont fait forte impression à l'aller et parce qu'on attend avec impatience de voir si Erling Haaland pourra confirmer sa brillante prestation de l'aller.

Mais le petit but inscrit par Neymar au Borussia Park pourrait faire toute la différence au décompte final. Face à ses anciennes couleurs, Thomas Tuchel le sait: il jouera une grande partie de sa saison, mercredi soir, au Parc des Princes. Hors de question pour le PSG et ses dirigeants de connaître une nouvelle désillusion en Ligue des Champions.

Si les investisseurs qataris ont envahi la capitale française, c'était pour briller en Ligue des Champions et la gloire européenne se fait désespérément attendre à Paris. Pas la moindre demi-finale et des désillusions qui s'enchaînent depuis sept ans désormais... Mardi soir, dans un stade vide, le PSG aura le choix entre vaincre et mourir.

Avec ou sans Kylian Mbappé? C'est la question que tous les supporters parisiens se posent. Malade depuis le début de semaine, le meilleur buteur du PSG a fait l'impasse sur les premiers entraînements de la semaine et s'il fait partie de la sélection parisienne, il n'est pas sûr qu'il débutera la rencontre sur le pelouse...