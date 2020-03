Le football amateur en Belgique est suspendu

L'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) et la Royal Belgian Union Football (RBFA) viennent d’annoncer la suspension des compétitions de football amateur (futsal et mini-foot également) en Belgique. Les matchs des jeunes sont également suspendus.

Due to the coronavirus



✅ Professional football will take place behind closed doors

✅ The #CrokyCup final will be postponed

✅ Amateur and youth football will not take place



Read more on our website 👇

🇳🇱 https://t.co/Vi3yCcMJxG

🇫🇷 https://t.co/hf0Ls52bWB pic.twitter.com/EAhQcqlTld