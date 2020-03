Presnel Kimpembe content d'avoir remis le Borussia Dortmund à sa place : "Ils ont perdu leur humilité"

Le défenseur central parisien a expliqué les raisons des célébrations du PSG, imitant celle d'Erling Braut Håland à l'aller, sur la pelouse et dans le vestiaire après la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0).

À l'issue de la victoire et la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des champions, Presnel Kimpembe a tenu à mettre les choses au clair concernant le Borussia Dortmund. "Ce sont de grands joueurs, maintenant, je vais le dire, ils ont perdu leur humilité, parce qu’après leur victoire chez eux à l’aller, ils ont mis beaucoup de tweets, beaucoup d’instagrams, beaucoup de paroles, beaucoup de ceci, de cela, que ce soit leur directeur sportif, les joueurs, le compte Instagram officiel du club...", a lâché le champion du monde.

"On l’a tous vu. On a gardé ça dans un coin de nos têtes et je pense que ça nous a tous boostés. Ça nous a aussi permis d’avoir cette petite rage dans un coin de nos têtes. Et ce soir (mercredi), ça nous a porté profit", a expliqué le Français.