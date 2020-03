🎥 Plusieurs footballeurs professionnels ont déjà relevé le défi #StayAtHomeChallenge, notamment en jonglant avec ... du papier toilette

Depuis le développement fulgurant du coronavirus dans le monde, de nombreuses personnes se retrouvent confinées chez elles. Certains tentent de s'occuper par tous les moyens.

Pour passer le temps malgré le confinement, un #Stayathomechallenge a été lancé sur les médias sociaux. De plus en plus de joueurs se prêtent au jeu.

C'est notamment le cas de Mustafi :

Qu'est-ce que fait Oxlade-Chamberlain ? Personne ne le sait... Mais il s'amuse avec sa petite copine Perrie Edwards :

Certains jonglent même avec... du papier toilette :