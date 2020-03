Jan Vertonghen revient sur le cambriolage dont a été victime sa famille : "Ils sont en état de choc"

La famille de Jan Vertonghen a été victime d'un cambriolage alors que le défenseur disputait un huitième de finale de Ligue des champions avec Tottenham contre le RB Leipzig. Sa femme et ses enfants ont été menacés.

Vertonghen s'est exprimé auprès de la presse anglaise concernant le cambriolage dont a été victime sa famille. Quatre malfrats, amés de machettes et de couteaux, se sont introduits chez lui et ont menacé sa femme et ses enfants. Finalement, personne n’a été blessé et les cambrioleurs sont repartis avec des objets de valeur et électroniques.

"Je vais bien", dit-il. "Tout le monde est en état de choc, bien sûr. Ma famille est en état de choc, mais ils vont bien,c'est le plus important. Ce qu'ils ont pris ? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous le dire. Nous voulons que cela reste aussi privé que possible".

Tottenham et la Premier League feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider à attraper les coupables. "Nous sommes aux côtés de Jan et de sa famille durant cette terrible expérience traumatisante", a déclaré dimanche un porte-parole du club de la Premier League. "Nous appelons toute personne ayant des informations à se présenter à la police."