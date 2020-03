La famille de Jan Vertonghen menacée par des cambrioleurs alors qu'il jouait un match de Ligue des champions

C'est seulement à la fin de la rencontre contre Leipzig que le Diable Rouge a eu vent du drame.

Jan Vertonghen aura vécu une sale soirée mardi dernier. Outre l’élimination en huitième de finale de Ligue des champions par Leipzig, le défenseur central a appris à la fin de la rencontre que sa famille avait été victime d’un cambriolage à Londres, comme le rapporte Het Laatste Nieuws.

En effet, quatre malfrats, amés de machettes et de couteaux, se sont introduits chez lui et ont menacé sa femme et ses enfants. Finalement , personne n’a été blessé. Les cambrioleurs sont repartis avec des objets de valeur et électroniques.