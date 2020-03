De Witte espère une reprise du championnat : "Nous reconnaîtrons le titre de Bruges uniquement en cas de force majeure"

La Pro League continue de réfléchir aux différents scénarii possibles. Bien entendu, leurs décisions dépendent fortement de l'actualité et du contrôle de la propagation de l'épidémie.

Dans un entretien pour Het Laatste Nieuws, le président des Buffalos confie qu'il croit toujours en une reprise du championnat. Ivan De Witte espère même pouvoir disputer les Play-Offs : "La position de La Gantoise est claire. La priorité doit être donnée à la fin de la compétition sportive. Nous devons voir si les play-offs peuvent être joués".

De Witte reconnaît tout de même que rien n'est assuré : "Mais je vois aussi ce qu'il se passe... Le risque que ça ne soit pas possible est réel. La santé publique et éviter un drame économique restent plus importants. Dans ce cas, La Gantoise reconnaîtra que le Club Brugge était le meilleur club jusqu'à aujourd'hui. En cas de force majeure, nous accepterons le titre de Bruges. Mais je le répète : nous devons avant tout évaluer toutes les possibilités pour terminer la compétition".