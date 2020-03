Quelle visage pour la défense des Diables Rouges à l'Euro... 2021 ?

Ce mardi après-midi, l'UEFA avait convoqué une réunion extraordinaire par vidéo-conférence pour décider du sort de l'Euro et des autres compétitions du vieux continent.

Comme nous l’écrivions, et étant donné l’urgence sanitaire, l'UEFA a décidé de reporter l'Euro d’une année ! Celui-ci se tiendra dorénavant du 11 juin au 11 juillet 2021.

Inévitablement, cela aura de lourdes conséquences sportives. Parmi celles-ci, nous avons immédiatement songé au sort de la défense des Diables Rouges. Certains joueurs pourraient profiter de ce report pour être plus en forme, d’autres seront plus matures, mais il est certain qu’une année supplémentaire pourrait être fatale pour quelques défenseurs belges qui ont déjà rendus de loyaux services.

Vincent Kompany et Thomas Vermaelen : l’année de trop ?

Thomas Vermaelen aura presque 36 ans en juin 2021. A cet âge vieillissant s’ajoute le fait qu’il ne joue pas dans un championnat très réputé. Vermaelen est sous contrat jusqu’en 2022 avec le Vissel Kobe nippon.

Vincent Kompany – 89 sélections – n’est pas épargné par les blessures. Il a disputé 15 rencontres de championnat cette saison. Le report de l’Euro peut être vu sous deux angles pour le capitaine des Mauves. Il peut certes espérer être plus en jambe dans un an. Mais ses différentes blessures ne laissent tout de même pas envisager un long futur chez les Diables Rouges pour le Bruxellois qui aura 35 ans en juin 2021.

Denayer, Boyata et l’avenir

En revanche, ce logique report pourrait être une meilleure nouvelle – dans cette optique, entendons-nous bien – pour plusieurs défenseurs belges. Jason Denayer aura 26 ans pour l’Euro et pourrait prendre une autre dimension au cours des 15 prochains mois. A l’image de son équipe, il alterne les bonnes et plus médiocres prestations. Il reste tout de même régulièrement le capitaine de l’OL. Qui sait, le défenseur bruxellois aura peut-être changé d’horizon d’ici là. Il est, en tout cas, estimé actuellement à 15 millions d’euros.

Dedryck Boyata, lui, vit plutôt bien son passage dans un deuxième grand championnat européen. En quittant le Celtic l’été dernier, le défenseur de 29 ans s’est assuré une belle place de titulaire en Bundesliga : 20 matchs, 3 buts et un assist avec le Hertha Berlin.

Bien sûr, la Belgique compte également un grand nombre de jeunes défenseurs très prometteurs. On pense notamment à Bornauw (20 ans), Faes (21 ans), Vanheusden (20ans) ou Engels (25 ans). Pour Kana, le report d’un an risque de ne pas être suffisant. Le défenseur mauve n’aura que 18 ans en juin 2021.

Quid des Belgian Spurs ?

Pour Jan Vertonghen, c’est quitte ou double. Jan aura 34 ans à l’Euro. Mais, dans son cas, le report n’est peut-être pas une si mauvaise nouvelle. Le défenseur des Spurs ne réalise pas sa meilleure saison. Or, avec 118 sélections, Roberto Martinez voudrait certainement profiter de ce pion majeur en pleine forme. Toby Alderweireld devrait prochainement passer le cap des 100 sélections. Alors qu'il aura 32 ans, Toby devrait naturellement rester dans les plans du sélectionneur espagnol.