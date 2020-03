La Premier League se réunit ce jeudi, mais tient à terminer la saison quoi qu'il advienne

Ce jeudi, les instances de la Premier League se réuniront pour discuter du futur de la saison, suspendue durant la pandémie de coronavirus. Et les intentions sont claires : continuer et terminer, coûte que coûte.

La situation actuelle est claire en Angleterre : toutes les compétitions sont suspendues jusqu'au 4 avril ... mais sauf miracle, la reprise devrait encore attendre quelques semaines de plus. Un retour aux affaires pour le mois de mai semble le plus plausible et le report de l'Euro 2020 à 2021 rendrait possible la tenue des championnats européens, dont la Premier League, jusqu'à leur terme - dans le meilleur des cas.

Ce jeudi, la Premier League va se réunir et présenter aux clubs les conclusions des discussions ayant eu lieu avec la FA et l'English Football League et devrait, d'après la BBC, réaffirmer sa ferme et claire volonté d'aller au terme de la saison. Aucune date de reprise ne pourra être communiquée, mais si l'interdiction de tenir des rassemblements de masse n'était pas levée par le gouvernement, la Premier League pourrait reprendre à huis-clos. Dans tous les cas, aucune décision ne sera prise ce jeudi.