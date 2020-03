Anderlecht demande un geste à ses joueurs, le chômage pas (encore) à l'ordre du jour

Le RSCA a décidé d'opter pour la sécurité en cette période compliquée : après s'être séparée de Pär Zetterberg et ses émoluments, la direction a placé son personnel au chômage technique et a demandé à ses joueurs de faire un effort financier.

Dans les semaines à venir, Anderlecht sera en "hibernation" : le club a demandé à tous ceux dont le travail n'est pas essentiel de passer en chômage technique. Un coup dur pour beaucoup, mais le RSCA n'est pas vraiment dans une situation financière idéale et cette crise du coronavirus arrive au pire moment.

Un geste

Vincent Kompany a été envoyé auprès des joueurs afin de réclamer un geste financier, une initiative qui a été acceptée ... mais qui ne signifie pas que le noyau sera placé au chômage partiel. L'idée a vite été abandonnée. La direction anderlechtoise sait que certains joueurs le vivraient mal, y compris les jeunes qui pourraient y voir un mauvais signal.

Anderlecht ne veut prendre aucun risque dans le cas des Doku et Lokonga, qui seront rapidement sollicités et doivent recevoir des garanties. Mais tous ont accepté de mettre la main au portefeuille pour aider le club et envoyer un signal aux employés ; on parlerait d'un mois de salaire ...

Si la situation n'évolue pas, cependant, il y a fort à parier que d'autres mesures suivront. Et Anderlecht ne sera pas le seul club à devoir agir de cette façon en Belgique ...