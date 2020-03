Le 11 des Anciens, épisode 1 : l'équipe ultra-offensive du Club de Bruges

Qui sont les onze meilleurs joueurs passés par le Club de Bruges ? Retrouvez Bacca, Meunier, Engels et encore d'autres grands joueurs dans la sélection de notre rédaction.

Dans cette série composée de six épisodes, la rédaction de Walfoot a concocté un onze des meilleurs joueurs, encore en activité, passés par un club de Pro League. La série débute donc aujourd'hui avec le Club de Bruges, actuellement premier du championnat. Il est nécessaire de préciser que les critères retenus pour établir la sélection ne prennent pas uniquement en compte les performances des joueurs sous les couleurs des Blauw en Zwart mais englobent l'ensemble de ce qu'ils ont pu réaliser durant leurs carrières jusqu'à maintenant.

Gardien de but et défenseurs :

Pour débuter, Mathew Ryan est chargé de défendre les cages de notre onze. Passé par Bruges de 2013 à 2015, l'Australien de 27 ans évolue désormais à Brighton en Premier League depuis trois saisons. Devant lui, Bjorn Engels, formé au Club, occupe le coeur d'une défense à trois où il est accompagné de Ryan Donk et Thomas Meunier. Agé de 33 ans, le premier cité est régulièrement titulaire avec Galatasaray cette saison. En ce qui concerne le second, celui-ci ne cesse de remporter des titres avec le Paris Saint-Germain et apparaît comme un joueur important des Diables Rouges.

Milieux de terrains :

L'entre-jeu est quant à lui composé de la paire Nakamba-Odjidja. Parti l'été dernier à Aston Villa, Marvelous Nakamba a donc rejoint Engels pour disputer le maintien avec les Villans. De son côté, après plusieurs saisons à l'étranger, Vadis Odjidja-Ofoe est revenu en Pro League et fait aujourd'hui le bonheur des Buffalos dont il est même le capitaine. Sur les ailes, on retrouve tout d'abord Arnaut Danjuma qui a quitté les Gazelles en août dernier pour rejoindre Bournemouth. Malgré des qualités évidentes, le Néerlandais a été freiné dans sa progression par une grave blessure. De l'autre côté, c'est Nabil Dirar qui occupe le couloir droit. Vétéran du onze proposé ici, le marocain de 34 ans a été particulièrement performant lors de son passage à l'AS Monaco, avec qui il avait atteint les demi-finales de Ligue des Champions en 2017.

Attaquants :

Même s'il s'agit d'une position inhabituelle pour lui, Ivan Perisic prend place derrière un duo d'attaquant, dans l'axe, en tant que meneur de jeu avancé. Un poste qu'il a déjà occupé par le passé. L'ailier du Bayern Munich est sans doute la star de notre sélection, lui qui a eu l'opportunité de disputer une finale de Coupe du Monde en 2018 avec la Croatie et qui pourrait remporter la Bundesliga avec le club bavarois cette saison.

A moins que la vedette ne lui soit volée par Carlos Bacca, double vainqueur de l'Europa League avec Séville en 2014 et 2015 et passé par le Club de janvier 2012 à juillet 2013. L'attaquant colombien forment donc le duo d'attaque avec un autre Sud-américain, à savoir Wesley. Transféré lui aussi à Aston Villa l'été dernier contre 25 millions d'euros, il est devenu à cette occasion la plus grosse vente jamais réalisée par le Club.

Le XI des anciens du Club de Bruges : Ryan - Engels, Donk, Meunier - Nakamba, Odjidja, Danjuma, Dirar - Perisic, Bacca, Wesley