Keylor Navas se fait allumer par Alain Roche

Malgré les mesures de confinement, le portier du Paris Saint-Germain a pris la poudre d'escampette pour rentrer au pays.

Keylor Navas (33 ans, 21 matchs en L1 cette saison) a décidé d'affréter vendredi dernier un vol privé pour rentrer chez lui, au Costa Rica. Une attitude fustigée par l'ancien joueur du PSG Alain Roche.

"Autant on pouvait admettre le départ des Brésiliens du PSG et d’Edinson Cavani pour l’Uruguay, mais là le confinement était acté depuis 15 jours et c’est cela qui me dérange. Je ne pense pas que les conditions de vie de Keylor Navas soient terribles à vivre. Il y en a qui font beaucoup plus de sacrifices que lui. Je suis déçu et je ne m’attendais pas à ça. Ce qui m’inquiète, c’est que j’ai l’impression que cela arrive seulement au PSG", a déploré le consultant pour la radio Europe 1.