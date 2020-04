Le bilan (provisoire) des Hurlus: un objectif rapidement assuré et une saison presque record

Bernd Hollerbach avait débuté son aventure mouscronnoise avec un seul objectif en tête: il a rapidement assuré sa mission, avant de devoir, la mort dans l'âme, laissé ses troupes se débrouiller sans lui.

Et même si l'Excel aura vécu une seconde partie de phase classique compliquée, les Mouscronnois ont rapidement assuré l'essentiel. Avant même la trêve, l'Excel Mouscron savait que sa place parmi l'élite était sauvée, et c'est finalement à la faveur d'une victoire contre Ostende, le 8 février, que l'Excel a mathématiquement assuré son avenir parmi l'élite (à cinq journées de la fin de la phase classique!)

Une saison quoi qu'il arrive réussie

Les Hurlus ne s'en cacheront d'ailleurs pas: peu importe ce qui arrivera si le championnat devait reprendre, la saison est réussie. Ils pourraient même établir un record en ravissant la neuvième place à Zulte Waregem: jamais, depuis son retour parmi l'élite, l'Excel n'a fait mieux qu'une dixième place à l'issue de la phase classique.

Impossible, en revanche, d'améliorer la marque record de 40 points, établie par le Mouscron de Bernd Storck l'an dernier. Mais l'Excel pourrait s'approcher à une petite unité en cas de victoire lors de la 30e journée. Anecdotique, certes, mais révélateur de la bonne campagne livrée par les Mouscronnois.

C'était pourtant loin d'être gagné: en plus d'avoir perdu son maître d'œuvre, Mouscron avait aussi vu partir de nombreux éléments incontournables de l'effectif du coach allemand: Manuel Benson, Taiwo Awoniyi, Selim Amallah, Mergim Vojvoda et Noë Dussenne ont déserté le Hainaut en début de saison.

Découvertes, valeurs sûres et résurrections: un effectif compétitif

Comme souvent, Mouscron a dû reconstruire et la direction a trouvé des ressources pour construire un effectif compétitif: on a ainsi découvert les jeunes Aleix Garcia, Deni Hocko, Alessandro Ciranni ou Diogo Queiros, aux côtés d'autres nouveaux joueurs plus expérimentés, comme Kevin Wimmer, Lasse Sobiech ou Sami Allagui.

Prêté par Manchester City, Aleix Garcia a servi quelques récitals aux supporters mouscronnois.

Mais des joueurs déjà présents dans le noyau ont aussi apporté leur pierre à l'édifice. On pense à des cadres de Bernd Storck comme Jean Butez, Bruno Godeau (jusque fin janvier), Frank Boya, Dimitri Mohamed ou encore Benjamin Van Durmen, mais aussi à des joueurs qui n'avaient pas eu voix au chapitre la saison dernière, à l'instar de Fabrice Olinga et Nathan De Medina, retrouvés sous les ordres de Bernd Hollerbach.

Il n'aura, au final, manqué qu'un buteur performant sur la durée. Stipe Perica a pourtant parfaitement rempli ce rôle pendant plusieurs mois (7 buts en 15 matchs de championnat) mais ses débuts tardifs et sa fin de saison prématurée, n'ont pas suffisamment permis à l'attaquant croate de servir les intérêts mouscronnois.

Meilleur buteur mouscronnois, Stipe Perica n'a disputé que la moitié des matchs de l'Excel cette saison.

Candidats au top 6... jusqu'à l'absence de Bernd Hollerbach

Car, grâce à ses performances de début de saison, l'Excel Mouscron a longtemps flirté avec le top 6. Jusqu'à la fin d'année 2019, et une défaite à domicile contre Malines, les Hurlus faisaient partie des candidats à un ticket pour les playoffs 1. .

Une défaite qui avait d'ailleurs lancé la mauvaise passe la saison de Mouscron, les Hurlus n'ont gagné que deux des sept derniers matchs disputés en championnat en 2020. Et ce n'est sans doute pas un hasard si cette période a coïncidé avec l'absence de Bernd Hollerbach, malade, et qui aura manqué aux Hurlus durant de longues semaines.

Mais ça n'enlève rien au bilan positif, que l'on pourra tirer, quoi qu'il arrive, de la saison de l'Excel Mouscron en Pro League. Reste à voir quelle partie de l'effectif sera encore là au coup d'envoi de la saison prochaine...