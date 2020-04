Éric Gerets ému par la disparition de Pape Diouf : "Je suis triste comme tout Marseille"

C'est un Éric Gerets ému et quelque peu diminué qui s'exprimait sur le décès de son ancien président et ami Pape Diouf.

"Je suis triste comme tout Marseille", confiait le Lion de Rekem au Canal Football Club. "C'était mon président, et il est devenu un de mes meilleurs amis après. Il m'a donné une grande liberté pour faire mon travail sans jamais me demander d'aligner tel ou tel joueur, c'était impressionant pour moi. Et cela montrait qu'il avait confiance en moi."

Éric Gerets ému en a profité pour partager une anecdote sur son ancien président : "Il y en a eu tellement. Mais je me rappelle d'une fois où nous discutions transferts et j'avais 3 joueurs en tête, dont deux étaient noirs. Et Pape m'a alors demandé 'Mais Éric, ça ne fait pas trop de blacks ?' lors de cette réunion où nous discutions du mercato."

"Entre le public, le président et moi, il y avait quelque chose de très positif. Et quand il entrait dans le vestiaire ou dans une salle, on sentait le respect et l'amour. Je ne l'ai jamais vu en colère. Nous avions des divergences parfois sur certains points, mais finalement cela se terminait bien."