Junior Edmilson de retour au Standard ? L'ex-Rouche répond clairement

Edmilson, comme tout le monde, doit faire avec l'arrêt de son championnat et passe le temps comme il peut. Il a ainsi tenu un live Instagram lors duquel il a répond aux questions de ses fans.

Parmi ceux-ci, bien sûr, un grand nombre de supporters du Standard qui sont venus prendre des nouvelles de l'ancien Rouche, actuellement à Al-Duhail. Les rumeurs d'un retour d'Edmilson en Belgique et plus précisément au Standard reviennent lors de chaque mercato et beaucoup de supporters liégeois ont demandé au Belgo-Brésilien ce qu'il en était.

Et Junior Edmilson a répondu clairement : "Fin de carrière", lance-t-il à un fan lui demandant quand il reviendrait au Standard. "Pas pour cet été, fin de carrière". Une promesse, certes, mais aussi une petite déception pour ceux qui espéraient revoir l'ancien chouchou de Sclessin porter le maillot rouche rapidement. À moins, bien sûr, que tout ça ne soit que du bluff !