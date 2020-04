L'avenir en bleu pour Olivier Giroud?

Annoncé en partance en janvier dernier, Olivier Giroud va-t-il finalement prolonger avec les Blues?

Tout proche de rejoindre l'Italie, Olivier Giroud avait finalement été bloqué par Chelsea et Lampard cet hiver. Un coup dur à l'époque pour le Français qui ne jouait quasiment plus avec Chelsea et qui avait besoin de temps de jeu à quelques mois (pensait-on) de l'Euro 2020.

Mais la situation de l'attaquant français a changé. Troisième choix en début de saison, Olivier Giroud est passé devant Michy Batshuayi dans la hiérarchie des attaquants et a inscrit ses deux premiers buts de la saison en février et mars.

Suffisant pour envisager une prolongation? Football London avance que des discussions ont débuté entre le joueur et la direction londonienne. Mais, alors que l'Euro sera disputé à l'issue de la prochaine saison, le numéro 9 des Bleus va sans doute prendre le temps avant de signer un éventuel nouveau contrat.