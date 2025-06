Une ancienne star de Pro League va rejoindre Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku à Naples !

Le transfert de Noa Lang à Naples est entièrement finalisé. C'est ce que rapporte le radiodiffuseur public néerlandais NOS.

L’attaquant de 26 ans du PSV rejoint le champion d’Italie, avec lequel un accord a été trouvé entre le joueur et le club. Lang signe un contrat jusqu’à mi-2030 et devrait toucher un salaire annuel de 2,5 millions d’euros.

Naples s’intéressait depuis longtemps à l’ailier flamboyant. En hiver, une première tentative avait été repoussée par le PSV, qui considérait alors le joueur comme une pièce maîtresse dans la course au titre.

Une décision qui s’est révélée judicieuse ! Lang a joué un rôle clé dans le championnat, avec onze buts et dix passes décisives en 29 matchs d’Eredivisie.

Le PSV avait recruté le Néerlandais en 2023 en provenance du Club de Bruges pour 12,5 millions d’euros. Le club recevra désormais environ 30 millions d’euros, réalisant ainsi une belle plus-value sur l’international. Le transfert s’inscrit dans la nouvelle politique sportive du PSV, qui souhaite faire de la place aux jeunes talents et maintenir sa solidité financière.

Lang rejoint une équipe historique où évoluent également Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Sa créativité, son flair et son sens du but en font un renfort intéressant pour la Serie A. Il passera sa visite médicale dans les prochains jours, avant la présentation officielle.