Vente miraculeuse pour Genk : un pactole inattendu et un départ vers l'Arabie Saoudite

Cet été, le Racing Genk s’attendait à voir plusieurs de ses joueurs courtisés sur le marché des transferts. Tolu Arokodare va partir, tandis que Matte Smets, Konstantinos Karetsas et Jarne Steuckers, pour ne citer qu’eux, sont encore jeunes et ont déjà fait forte impression.

Les dirigeants limbourgeois ne s’attendaient toutefois pas à recevoir une offre impossible à refuser pour Christopher Bonsu Baah, qui a beaucoup joué cette saison, sans pour autant avoir brillé autant que certains de ses coéquipiers.

Le jeune ailier gauche de 20 ans a disputé 38 rencontres de championnat cette saison, inscrivant trois buts et délivrant cinq passes décisives. Pourtant, il va rapporter un énorme chèque au Racing Genk.

Selon nos confrères du Nieuwsblad, information confirmée par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano et d’autres sources, le Ghanéen va s’engager avec Al Qadsiah, en Arabie Saoudite.

Le montant du transfert est évalué à 17 millions d’euros, bien que Transfermarkt estime la valeur de Bonsu Baah à 7,5 millions. Il retrouvera ainsi un ancien Diable Rouge passé par le Racing Genk dans sa jeunesse : Koen Casteels.

🚨🇸🇦 Saudi side Al Qadsiah are set to sign Christopher Bonsu Baah from Genk, deal almost done.



Transfer fee worth €15m, as @BobFaesen reported. pic.twitter.com/bOSUl60R7z