Un responsable quitte le Standard... pour rejoindre un club historique en quête de meilleurs résultats !

Après son départ du Standard de Liège, Alexandre Lousberg va rejoindre Saint-Étienne. Le recruteur occupera un rôle important dans l'équipe de Ligue 2.

Un poste important s'est récemment libéré au Standard de Liège. Alexandre Lousberg a quitté son rôle de responsable du réseau de scouting local et international.

Alexandre Lousberg à l'AS Saint-Étienne ?

Le Liégeois sait déjà où il va poursuivre son aventure dans le monde du football. En effet, selon le Peuple Vert, Sacha Tavolieri ou encore Mohamed Toubach-Ter, il va rejoindre l'AS Saint-Étienne.

À compter du 1er juillet, il occupera le rôle de coordinateur du recrutement. Le diplômé en droit du sport devra aider les Verts à se relever après leur récente descente dans le deuxième échelon du football français.

Alexandre Lousberg est un recruteur moderne. Âgé de 27 ans, il est spécialisé dans l’analyse des données et parle quatre langues (français, anglais, portugais et espagnol). Bref, c'est un homme polyvalent et rigoureux qui va rejoindre la formation de Ligue 2.

Son rôle à Saint-Étienne sera de manager les opérations des transferts entrants. Une fonction très importante pour un club qui a pour ambition de remonter au plus haut niveau suite à des résultats en deçà des attentes.