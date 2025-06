Officiel : le champion de Hongrie signe l'une des belles surprises de la saison en Pro League

Champion de Hongrie pour la septième fois d'affilée, Ferencvaros se renforce en Jupiler Pro League avec Toon Raemaekers, qui évolue à Malines. Le défenseur central était à un moment charnière de sa carrière.

Sacré champion de Hongrie pour la 36e fois de son histoire — la septième d’affilée — le Ferencvaros TC prépare aussi la saison prochaine. Le club de Budapest s'est intéressé de près à un défenseur de notre Jupiler Pro League : Toon Raemaekers.

Âgé de 24 ans, le joueur s’est imposé comme un pilier défensif de Malines cette saison. Arrivé librement de Louvain en 2022, il avait été brièvement prêté au Lierse en 2023, avant de s’imposer définitivement à l’AFAS Stadion. Raemaekers a disputé 35 des 40 matchs de championnat, manquant les autres seulement pour des pépins physiques mineurs.

Ferencvaros signe Toon Raemaekers de Malines

Ferencvaros a récemment exprimé son intérêt concret pour le joueur, dont le profil plaît pour son sérieux défensif et sa constance. De son côté, Raemaekers n'était pas insensible à l’idée d’un départ vers l’étranger, d’autant que le club hongrois disputera les tours préliminaires de la Ligue des Champions.

Côté malinois, on était conscient que la situation contractuelle du joueur — en fin de contrat dans un an — pousse à envisager une vente dès cet été. Une prolongation n'était pas d’actualité, et Malines préférait récupérer une indemnité plutôt que de le laisser partir libre en 2026.

L'information est donc officielle, Toon Raemaekers quitte Malines pour Ferencvaros. Selon Transfermarkt, l'indemnité du transfert avoisinerait le million d'euros.