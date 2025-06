Le propriétaire de Gand revient sur le départ de Milicevic et l'arrivée de Leko : "Il y avait trop peu de discipline"

Danijel Milicevic avait pourtant prolongé son contrat, mais le 3/30 des Champions Play-Offs lui a valu sa place sur le banc de La Gantoise. Sam Baro s'est expliqué sur ce choix de la direction.

La Gantoise vient de refermer une saison mouvementée. Si tout avait bien commencé, l’embellie fut de courte durée. En janvier, Wouter Vrancken a quitté ses fonctions, laissant sa place à Danijel Milicevic, propulsé à la tête de l'équipe.

Sous sa direction, les Buffalos ont signé leur retour en Champions Play-offs, une première depuis 2019 — une réussite sur le papier. Mais la suite a viré au naufrage.

Le club n’a glané que trois points sur trente lors de cette phase finale, concédant presque autant de buts en dix rencontres que pendant toute la phase classique. Jamais une formation n’avait affiché un tel bilan en Play-offs 1.

Malgré une prolongation de contrat pour aborder les Champions Play-offs, Milicevic n’a pas été conservé. Fin mai, La Gantoise a tranché. Le président du conseil d’administration, Sam Baro, a justifié cette décision dans Het Laatste Nieuws.

"Nous ne pensions pas pouvoir redresser la situation à court terme avec ‘Mili’. La saison dernière, il y avait trop peu de discipline, d’intensité et d’énergie. Nous voulions un entraîneur avec une forte autorité et un vrai leadership, sur et en dehors du terrain." Ce profil, le club pense l’avoir trouvé en Ivan Leko.