OFFICIEL : en fin de contrat au RFC Liège, il ne prolongera pas et met un terme à sa carrière !

En fin de contrat au RFC Liège, Kevin Debaty a annoncé raccrocher définitivement les crampons à l'âge de 36 ans.

De quoi sera fait l'avenir de Kevin Debaty ? C'est la question que se posaient de nombreux supporters du RFC Liège avant que ce dernier donne des nouvelles sur les réseaux sociaux. Le gardien de but a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle.

"Le moment est venu pour moi de vous dire au revoir, et c’est le cœur lourd que je le fais. Le football professionnel s’arrête également pour moi après 18 saisons et 408 matchs au compteur, laissant place à un nouveau chapitre de ma vie…", précise le Liégeois.

"Après six saisons incroyables à vos côtés, et avec la fierté immense d’avoir contribué à ramener ce club là où il mérite d’être — dans le monde professionnel — nos chemins se séparent aujourd’hui. Mon arrivée s’est faite discrètement (enfin… plus ou moins), mais chaque moment vécu ici a été intense : des hauts, des bas, des joies, des déceptions… Mais toujours avec la même passion et l’honneur profond de porter vos couleurs et de défendre ce blason historique", poursuit-il.

Le gardien fraîchement retraité est très reconnaissant envers le RFC Liège : "Durant ces six années, vous avez été tout simplement exceptionnels. Je vous le dis avec le cœur : vous avez, et vous aurez toujours, une place à part dans ma vie.

Finir ma carrière professionnelle dans un club aussi unique était un rêve… et je l’ai réalisé. J’ai toujours dit que je voulais terminer au RFCL : mission accomplie."

Ce n’est pas un adieu. Bien au contraire, ce n’est qu’un au revoir !

"Ce n’est pas un adieu. Bien au contraire, ce n’est qu’un au revoir ! Je tiens à remercier chaleureusement le club, les sympathisants, les sponsors, les bénévoles, et surtout vous, les supporters, ma famille, mes amis, mon épouse et mes enfants ! Merci pour toutes les émotions, pour tout cet amour. Quand on dit que le RFCL est une famille… Ce n’est pas qu’un mot, c’est une réalité. Fier d’être Liégeois", conclut-il.

Dans sa carrière, le portier est passé par Sprimont, Verviers, Tubize, le Patro Eisden Maasmechelen, Waasland-Beveren, Eupen et l’Antwerp. Quant à sa formation, elle s’est déroulée au Standard, à Montpellier et à Toulouse.