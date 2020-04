Un joueur de Liverpool "comprendrait" que le club ne soit pas déclaré champion

La Premier League est actuellement suspendue à cause de l'épidémie du coronavirus.

Et aucune date de reprise n'a été officialisée alors que l'Angleterre est touchée de plein fouet par l'épidémie. Une situation qui n'arrange pas Liverpool, largement en tête de la Premier League et qui attend son titre de champion depuis 30 ans.

Cependant, dans une interview accordée à Talksport, Sadio Mané pourrait "comprendre que le club ne soit pas sacré : "Je veux gagner les matches (qu'il reste à jouer) et je veux remporter le trophée, c'est ce que j'aimerais. Mais avec cette situation, quoi qu'il arrive, je comprendrais".

Pour le joueur de Reds, la situation actuelle est plus "dure pour des millions de gens dans le monde".

"Certaines personnes ont perdu des membres de leur famille et c'est la situation la plus compliquée; ajoute Mané. En ce qui me concerne, (gagner le titre) est mon rêve et je veux le gagner cette année. Si ce n'est pas le cas, je l'accepterai, c'est la vie. Espérons qu'on le gagne l'an prochain."